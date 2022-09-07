Условия для популярности российских курортах озвучили в АТОР | 360°

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Условия для популярности российских курортах озвучили в АТОР

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов рассказал, что российские курорты станут популярны в том случае, если уровень сервиса там сравняется с зарубежными направлениями. Об этом сообщил ИА НСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следует развивать отечественный туризм.

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Курносов отметил, что российские курорты будут иметь больший спрос, чем зарубежные, когда не просто сравнятся с ними в вопросе удобства, но и будут дешевле по цене.

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«Реализация инициативы Путина будет возможна тогда, когда для жителя Екатеринбурга или Тюмени поездка на Каспий будет дешевле, чем в Турцию», — заключил эксперт.

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