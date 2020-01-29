«Уральские авиалинии» отменили ряд рейсов в Европу из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила до конца зимы ряд рейсов в Европу. Такое решение в компании приняли из-за эпидемии коронавируса.

«Отмена коснется направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: U6-707/708 Екатеринбург — Мюнхен — Екатеринбург, U6-709/710 Екатеринбург — Париж — Екатеринбург, U6-727/728 Екатеринбург — Рим — Екатеринбург, U6-747/748 Владивосток — Саппоро — Владивосток», — объявили в компании. Сообщение авиаперевозчика размещено на официальном сайте компании.

Тем пассажирам, которые уже приобрели билеты в Европу, компания готова предложить стыковочные рейсы. Пересадки можно будет сделать в Москве и Праге.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. При этом полетная программа в Пекин и Харбин продолжает действовать.

Коронавирус 2019-nCoV отправился по миру из китайского города Ухань. Вирус передается воздушно-капельным путем. Заболевание, кроме Китая, обнаружено в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. В России случаев заражения не выявлено.