«Уральские авиалинии» отменили бесплатное питание пассажиров. Виноват опять коронавирус

«Уральские авиалинии» перестали кормить своих пассажиров на борту. К такому решению они пришли, чтобы сэкономить из-за ситуации с коронавирусом в мире. Это поможет не допустить подорожание самих билетов.

Об этом Znak.com рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Закрытие международных границ из-за пандемии Covid-19 и повышение курса валют не могут не отразиться на экономическом состоянии авиаотрасли. Мы делаем все возможное, чтобы в нынешних непростых условиях не допустить повышения цен на авиабилеты пресс-служба «Уральских авиалиний».

В авиакомпании объяснили, что ограничение коснется не всех рейсов. Бесплатное питание продолжат получать пассажиры рейсов Екатеринбург — Москва, Екатеринбург — Иркутск, а также те, кто вылетят из Жуковского в Сочи или Симферополь.Чай с десертом будут давать на рейсах из Екатеринбурга в Сочи, Благовещенск, Владивосток, Калининград, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Хабаровск и Читу. Однако в «Уральских авиалиниях» уточнили, что эти условия не распространяются на пассажиров эконом-класса. С 21 марта они перестали получать бесплатное питание.

В авиакомпании предложили пассажирам либо брать еду с собой, либо — покупать дополнительно при заказе билетов.

«Уральским авиалиниям» пришлось отказаться от большей части заграничных рейсов из-за пандемии коронавируса. По той же причине авиакомпания отказалась от большого количества перелетов внутри страны.

По последней информации в мире заразились более 350 тысяч человек. По информации на 23 марта, в Росси зафиксировали 438 случаев заражения. Больше всего заболевших в Москве.