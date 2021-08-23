Авиабилеты по России упали в цене на 30%

Средний чек авиабилетов на перелеты по России в одну сторону с вылетом в сентябре-декабре упал на 13–17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а билеты «туда-обратно» подешевели на 30% к показателям 2020-го, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сервисы продажи билетов.

«Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тысячи рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тысяч», — отметил представитель сервиса Kupibilet.ru.

Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в экономклассе в сентябре-декабре составляет 7,5 тысячи рублей, что на 12,8% меньше аналогичного периода 2019 года, отметил представитель сервиса Aviasales.

Средняя стоимость в 2021 году по международным направлениям составляет 10,1 тысячи рублей, добавили в OneTwoTrip. Этот показатель соответствует цене 2019 года.

Билеты на август и сентябрь сейчас продаются в среднем на 15–20% дешевле, чем в августе 2019 года, отметил представитель авиакомпании Red Wings. При этом в Smartavia видят снижение цены билетов на 25–40%.

Снижение стоимости авиабилетов относительно 2019 года уже на протяжении полутора лет фиксирует S7 Airlines, заявила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Причины у такого положения дел разные. Конкретно сейчас, по ее словам, это связано с тем, что перевозчики выставили большое количество емкостей по России, и с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж.

На сентябрь–октябрь в продаже находится почти 23,7 миллиона кресел на рейсы по России. Это на 36% больше, чем в 2020-м, и на 6% выше показателей 2019-го, отметил источник газеты в крупном перевозчике.

«Аэрофлот» снизил на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Теперь билет в одну сторону будет стоить 7650 рублей. Старая цена покупки билета составляла 10 200 рублей. Новый тариф на перелет из пунктов ДФО в Москву будет доступен с 19 августа по 30 ноября, а перевозка из Москвы на Дальний Восток — с 15 сентября по 30 ноября.