Спрос на поездки в Турцию упал на 25%

На фоне слухов о возможном ограничении авиасообщения России с Турцией из-за увеличения заболеваемости коронавирусом спрос на туры в эту страны упал на четверть. Число аннулированных поездок выросло в десятки раз. Есть информация, что оперштаб по борьбе с COVID-19 может запретить чартерные рейсы в Турцию.

Об этом газете «Известия» сообщил информированный источник. Если такое решение все-таки будет принято, в Турцию перестанут прилетать примерно 20 тысяч россиян в неделю.

В Минтрансе и двух крупнейших туроператорах, по данным источников, рассматривается возможность отменить чартеры и часть грузопассажирских рейсов. Для прибывающих из Турции россиян могут ввести 14-дневный карантин. Окончательное решение будет принято 12 апреля на заседании оперштаба.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян сообщил о спаде спроса на путевки в Турцию за последние три дня на 25%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что россияне осторожничают, майские продажи уменьшились на 10-20%, но брони пока не отменяют.

Александр Мкртчян предположил, что, если будет отменена часть рейсов, стоимость авиабилета билета во второй половине мая может вырасти как минимум на 20%.

Юрий Барзыкин уточнил, что Великобритания, Германия, Иран и Китай прекратили отправлять туристов в Турцию. На туристическом рынка фактически осталась одна Россия.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в Россию из Турции в основном завозятся наиболее заразные британский и южноафриканский штаммы коронавируса.