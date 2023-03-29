Путешествия 29 марта 2023, 18:04 Уникальный авиатур на «Ленские столбы» запустят в Якутии в апреле

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Туристы смогут посетить национальный природный парк «Ленинские столбы» благодаря запуску уникального авиатура. Первый рейс из Якутска отправится 1 апреля, сообщил «ФедералПресс».

Стоимость организованного авиатура составит 18 тысяч рублей. В него входят перелет, билет в природный парк, восхождение на скалы, услуги гида и горячее питание.

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Отмечается, что рейсы 1 и 8 апреля выполнит самолет Ан-3 авиакомпании Полярные авиалинии.