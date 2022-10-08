Запланировавшим поездку в Крым туристам могут вернуть деньги или предложить другое направление | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Запланировавшим поездку в Крым туристам могут вернуть деньги или предложить другое направление Эксперт по туризму Уманский: запланировавшим поездку в Крым туристам могут вернуть деньги РИА «Новости»

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Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал «360», что россиянам, которые сомневаются насчет предстоящей поездки в Крым, предложат альтернативные варианты. Они могут получить обратно деньги за путевку или выбрать другое направление.

«В течение сегодняшнего дня вся информация прояснится. Туристы, которые в моменте принимают решение ехать и не ехать (в Крым — прим. ред.), с ними проводится работа. Предлагаются либо альтернативные направления, либо возвращаются деньги и аннулируются путевки», — пояснил эксперт.

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Он уточнил, что пока рано говорить о каких-либо подробностях, так как ситуация с Крымским мостом пока находится в стадии развития. В данный момент прорабатывают альтернативные способы доставки туристов в регион или обратно.

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«В ближайшее время идет устранение последствий на мосту. Сколько это займет времени, пока непонятно. Но в этот период мы сейчас работаем над тем, чтобы всем туристам предоставить как можно больше информации относительно возможностей их переправы через Керченский пролив. Либо с использованием паромной переправы, либо с использованием каких-либо других альтернативных способов», — пояснил Уманский.

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