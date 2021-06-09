Российские туристы, которые улетели в заграничные туры на грузопассажирских лайнерах, смогут вернуться на родину тем же способом. В этом уверил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Они (грузопассажирские рейсы — прим. ред.) будут сокращены, но не уйдут в небытие, будут выполнять свою миссию. По вывозу: вывезут всех, безусловно. По завозу: не следует пользоваться этими рейсами. У кого сформированы [туры], значит, либо перенесут, либо вернут деньги — это безусловно», — приводит «Интерфакс» слова Барзыкина.

Он отметил, что за продажу таких туров никакого наказания не последовало, и выразил уверенность, что операторы будут отправлять людей на отдых за границу легально.

Ранее туроператоры воспользовались незаблокированной возможностью и стали продавать россиянам путевки за рубеж с перелетами на грузопассажирских воздушных судах. Речь идет о поездках на Кипр и в Тунис, куда соотечественникам из-за коронавируса нельзя. Теперь Росавиация и Ростуризм хотят эти рейсы вообще запретить.