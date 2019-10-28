Украинцы стали самыми частыми иностранными туристами в Крыму

Аксенов рассказал, что с начала 2019 года Крым посетили шесть миллионов 870 тысяч туристов. Это на 10% превышает показатель прошлого года.

Крымская рулетка. Кто заработает на игорной зоне «Золотой берег» Подробнее

По словам главы Крыма, больше всего туристов приехали из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также Приволжского и Уральского федеральных округов.

«Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих. Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран», — написал Аксенов в своем Facebook.