Украинцы стали чаще отдыхать в Крыму в 2019 году

В 2019 году число туристов с Украины в Крыму выросло. За указанный период полуостров посетили 1,1 миллиона украинцев, что примерно на 100 тысяч больше показателя предыдущего года.

Данные по количеству отдохнувших в Крыму украинских граждан привели сайту RT в министерстве курортов и туризма республики.

В ведомстве заметили, что больше всего приезжих с Украины было в Ялте. Курортный город выбрали 58,3% путешественников. В Симферополе побывали 14,6%, еще 8,5% отдыхали в Евпатории.

Популярностью среди украинских туристов пользуются Саки, где отдохнули 3,7%, и Большая Алушта, принявшая 3,5% граждан Украины.

Побывали украинцы в Судаке и Феодосии, не обошли вниманием и Керчь, а также Сакский район.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что среди иностранных туристов на полуострове больше всего жителей Украины. Турпоток из этого государства он назвал признанием Крыма российским.