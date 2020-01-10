    10 января 2020, 07:26

    Украинцы стали чаще отдыхать в Крыму в 2019 году

    Александра Ломейко

    В 2019 году число туристов с Украины в Крыму выросло. За указанный период полуостров посетили 1,1 миллиона украинцев, что примерно на 100 тысяч больше показателя предыдущего года.
    Украинцы стали чаще отдыхать в Крыму в 2019 году

    Данные по количеству отдохнувших в Крыму украинских граждан привели сайту RT в министерстве курортов и туризма республики.

    В ведомстве заметили, что больше всего приезжих с Украины было в Ялте. Курортный город выбрали 58,3% путешественников. В Симферополе побывали 14,6%, еще 8,5% отдыхали в Евпатории.

    Популярностью среди украинских туристов пользуются Саки, где отдохнули 3,7%, и Большая Алушта, принявшая 3,5% граждан Украины.

    Побывали украинцы в Судаке и Феодосии, не обошли вниманием и Керчь, а также Сакский район.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что среди иностранных туристов на полуострове больше всего жителей Украины. Турпоток из этого государства он назвал признанием Крыма российским.