Украинские туристки оставили «автографы» на древней фреске Рафаэля. Позорище

За состоянием картины внимательно следят с начала XVI века. Судя по надписи на известной фреске Рафаэля «Афинская школа», Лена и Тамара прибыли в Ватикан из украинского города Винницы.

В интернете опубликовали видеозапись, на которой хорошо заметны повреждения, оставленные туристками. Многие пользователи осуждают девушек за такое неуважение к произведению искусства.

«Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали?», — возмутились комментаторы.

В настоящее время идет поиск украинских злоумышленниц, которые испортили объект мирового культурного наследия. Предполагается, что девушкам грозит денежный штраф за ущерб памятнику истории.