11 марта 2020, 13:20
Украинские туристки оставили «автографы» на древней фреске Рафаэля. Позорище
Украинки, которые путешествовали по Ватикану, испортили уникальную древнюю фреску Рафаэля в парадном зале Апостольского дворца. Нарушительницы нацарапали свои имена и город на памятнике истории и культуры. Об этом сообщило ИА Nation News.
За состоянием картины внимательно следят с начала XVI века. Судя по надписи на известной фреске Рафаэля «Афинская школа», Лена и Тамара прибыли в Ватикан из украинского города Винницы.
В интернете опубликовали видеозапись, на которой хорошо заметны повреждения, оставленные туристками. Многие пользователи осуждают девушек за такое неуважение к произведению искусства.
«Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали?», — возмутились комментаторы.
В настоящее время идет поиск украинских злоумышленниц, которые испортили объект мирового культурного наследия. Предполагается, что девушкам грозит денежный штраф за ущерб памятнику истории.