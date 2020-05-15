Газ, который закачивался на Украину, в бумагах Киева значился как европейский. Однако в реальности страна никогда не получала поставки из Европы, все эти годы топливо шло из России. Об этом заявила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Правительство Украины в течение шести лет обманывало своих граждан, сообщило ИА Nation News. Для этого власти рассказывали о «победе над энергозависимостью от России».

Однако, по словам Тимошенко, Украина получала российский газ через иностранных посредников, подконтрольных предыдущей власти. Аналогичная ситуация происходит при действующем президенте Владимире Зеленском.

Если сейчас провести расследование, все узнают, сколько на самом деле денег украло правительство Украины по газовому вопросу, добавила Тимошенко.

Помимо этого власти Украины не дали проверить НАК «Нафтогаз» и руководителя государственного предприятия Андрея Коболева. По мнению бывшего премьера, предприниматель замешан в коррупционных схемах. А значит, его нужно привлечь к ответственности.