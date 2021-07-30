Уголовное дело завели в Москве после падения двухлетнего мальчика из окна многоэтажки

В Москве двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб. В Следственном комитете завели уголовное дело.

Тело двухлетнего мальчика нашли вблизи жилого дома по Щелковскому шоссе вечером 29 июля, сообщили в СК. Эксперты установили, что ребенок упал с восьмого этажа.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося, допрашиваются родственники, соседи и очевидцы.

Ранее пенсионерка из Новокузнецка Светлана Санарова спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна. Она успела поймать мальчика. Позже женщина призналась, что она не раздумывая бросилась на помощь ребенку, но поймать его было сложно: он был «неожиданно тяжелым».

Не только дети могут случайно выпасть из окна. В Москве влюбленная пара упала с 15-го этажа. Сначала из окна выпала 35-летняя женщина. За ней рухнул вниз 40-летний мужчина, который зацепился за дерево, но не смог удержаться и разбился о землю.