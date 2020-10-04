Россияне выбрали самый удобный город для путешествий

Эксперты опросили более 1500 тысяч человек, которые этим летом выбрали внутренние направления для отдыха.

Санкт-Петербург получил сразу пять баллов из пяти возможных от 53% респондентов. Многие отметили, что город с каждым годом становится все комфортнее для туристов. Почти все, кто там были заявили, что готовы рекомендовать это направление своим знакомым и родным.

Недалеко по количеству положительных отзывов от Санкт-Петербурга ушел самый западный город России. Отличные оценки Калининград получил от 52% опрошенных туристов. Этот балтийский город всегда привлекал путешественников необычным сочетанием классической и европейской архитектуры.

Замкнули тройку победителей Минеральные воды. Курорт на Ставрополье понравился только 37% опрошенных. Несмотря на то, что город больше рассчитан на любителей отдыхать в санаториях, посмотреть там есть что. В первую очередь нужно посетить гору Змейка — это застывшая много тысяч лет назад магма. Кроме различных источников там можно пройтись по пещерам и штольням.

В аутсайдерах оказались морские российские курорты. Отдых в Сочи положительно оценил только 21% респондентов, города Крыма понравились только 19%.

Ранее Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на поезде осенью. Каждый четвертый билет россияне бронировали именно в этот город.