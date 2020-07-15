Учитель из Томской области доехал на велосипеде до Крыма

Учитель выехал из села Подгорное. С собой он взял только самое необходимое: еду, палатку, топор, пилу и другие инструменты. Однако неприятности у путешественники начались довольно быстро.

«В первый же день поездки случилась неприятность: на заднем колесе лопнули 33 спицы. Я сам парень увесистый, плюс еще и багаж. Заехал к отцу в Северск и сгрузил пять килограммов. В багаже были, в том числе, топор и пила. Хорошо, что я их оставил, они не пригодились», — поделился учитель.

Под Волгоградом началась сильная жара, из-за этого время, когда можно было передвигаться, значительно сократилось. Иван выезжал в шесть утра и до 10 часов он ехал. Потом до 17:00 находился в тени и снова продолжал движение.

Поротников на протяжении всего путешествия ночевал в палатке, лишь одну ночь провел в хостеле. Всю еду он готовил на костре. По словам учителя, физически преодолеть такое расстояние не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сейчас путешественник находится в Крыму, там он задержится на неделю, чтобы набраться сил.