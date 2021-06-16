Участники автоэкспедиции поднялись на высоту трех километров в Кабардино-Балкарии

Участники фестиваля «Зори Кавказа» поднялись на внедорожниках на высоту трех километров в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Туристы посмотрели красивые природные достопримечательности региона и лучше узнали о традициях и культуре народов Кавказа. Руководитель молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир» Тенгиз Мокаев провел для них экскурсии. В туре приняли участие больше 140 россиян из разных уголков страны.