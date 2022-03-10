Тысячи российских туристов остались за границей после отключения Visa и Mastercard

В настоящее время тысячи российских туристов остаются за границей. По данным «Известий», порядка двух тысяч россиян не могут вылететь из Мексики, также ожидают вывозные рейсы путешественники на Кубе, Мальдивах, Доминикане, Египте, Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Шри-Ланке и в других странах.

Ростуризм предлагает им зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» МИД России и заполнить специальную форму на Госуслугах. Там следует сообщить о своем местонахождении. Перечень туристов для организации возвращения домой формируется совместно Ростуризмом, Минтрансом, Росавиацией и МИД.

Некоторые пытаются улететь домой самостоятельно, но получается это далеко не всегда. Помимо прочего, роль играет цена билета, которая может достигать 200 тысяч рублей на человека. Также туристы сталкиваются с невозможностью приобрести билет вообще.

Ситуация усугубляется тем, что с 10 марта прекращается работа карт Mastercard и Visa, выпущенных российскими банками.

При этом в ассоциации «Турпомощь» «Известиям» сообщили, что вывозные рейсы для туристов бесплатны в случае, если их обратный рейс был ранее отменен. Специалисты подчеркивают, что у организованных российских туристов проблем практически нет — если их обратный рейс из-за границы отменен, вопросом вывоза занимается туроператор. Он же оплачивает дополнительные дни проживания в отелях и питание. Таким образом, их не слишком затронет даже прекращение работы российских банковских карт.