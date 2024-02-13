Путешествия 13 февраля 2024, 16:52 Tvil.ru: Москва возглавила топ популярных городов для посуточной аренды квартиры

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Спрос на посуточную аренду квартиры в России за последний год вырос на 12%, самым популярным городом для этой услуги стала Москва. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сервис Tvil.ru.

На столицу пришлось 32% всех бронирований в феврале. Чуть меньше посуточной арендой пользовались в Петербурге — 24%. На третьем месте в рейтинге оказалась Казань, где бронировали 10% квартир.

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Замыкают пятерку лидеров Нижний Новгород и Новосибирск.

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