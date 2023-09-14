Путешествия 14 сентября 2023, 16:39 Tutu.ru: в сентябре москвичи предпочитают отдыхать в Петербурге и Сочи

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В сентябре москвичи чаще всего летают в Сочи, на это направление приходится 20,1% внутренних рейсов. Об этом сообщил туристический сервис Tutu.ru, передала «Вечерняя Москва».

На втором месте по популярности рейсов — Петербург. Туда купили билеты 7,2% улетающих их Москвы. Замыкает тройку лидеров по внутренним путешествиям Калининград. В этот город из столицы отправились 7,1% туристов.

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