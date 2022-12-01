Путешествия 01 декабря 2022, 17:07 Туту.ру: россияне активно бронировали отели в Нижнем Новгороде в осенний период

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Аналитики сервиса Туту.ру рассказали, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, которые россияне выбирали для путешествий в осенний период. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Средняя стоимость гостиниц в Нижнем Новгороде осенью составляла 3 789 рублей за один сутки. Чаще всего путешественники оставались в городе на две ночи.

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Лидирующие позиции среди российских путешественников заняли такие города как Москва, Сочи, Казань и Краснодар.

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