Путешествия 23 августа 2023, 14:32 Туры в Турцию в преддверии осени подешевели на 40–60% АТОР: туры в Турцию стали продавать со скидками до 60% Jens Kalaene/ZB/globallookpress

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Горящие туры в Турцию в преддверии осени подешевели на 40–60% — в ближайшие дни можно будет отдохнуть вдвоем в трехзвездочном отеле по системе «все включено» всего за 60 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Среди компаний, предлагающих дешевые туры, — FUN&SUN, PEGAS Touristik, Coral Travel, ANEX. В АТОР предупредили, что эта тенденция очень кратковременна и касается тех направлений, которые предпочитают семьи с детьми.

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«Удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года», — объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что по той же причине горящие туры стали появляться и на таиландском направлении, однако на более массовом турецком скидки более заметны.

Ожидается, что спрос вернется к прежнему уровню уже с начала следующего месяца, а вместе с тем исчезнут и щедрые спецпредложения.

Ранее «Царьград» писал, что этим летом отдых в Турции был сравнительно дорогим — выгоднее было ехать в Таиланд и ОАЭ.