Туры в Крым сохранили лидерство среди направлений для майского отдыха

Туры в Крым сохранили лидерство среди популярных у россиян направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма. Слова представителей ведомства опубликовало РИА «Новости».

«По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четыре и пять звезд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май–июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку», — сказали они.

Также сотрудники Ростуризма опровергли заявление президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова. Он сказал, что россияне начали отменять бронирование отелей в Крыму на май и июнь из-за рассылки авиакомпаний об отмене рейсов. Представители ведомства отметили, что количество отмен броней можно назвать небольшим. В основном от поездок отказываются туристы, которые планировали посетить Крым на два-три дня и не могут сейчас этого сделать в связи с временным ограничением авиасообщения.