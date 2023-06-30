Путешествия 30 июня 2023, 02:23 Туры в Египет стали продавать по цене авиабилетов Profi.Travel: в июле туры в Египет можно будет купить по цене авиабилетов Unsplash

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Желающие отдохнуть в июле в Египте смогут приобрести туры по цене авиабилетов. О снижении стоимости путевок сообщил портал Profi.Travel.

Тур на двоих на семь дней в Шарм-эш-Шейх обойдется в 84 тысячи рублей. В эту стоимость входит четырехзвездочный отель с системой «Все включено». Вылет 29 июня из аэропорта Москвы.

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Если купить самые дешевые билеты на двоих на ту же дату, то выйдет 88 тысяч рублей. Пакетный тур будет дешевле, чем просто авиабилеты.

При этом еще пару недель назад путевки в Шарм-эш-Шейх начинались от 122 тысяч рублей. За эти деньги туристам предлагали трехзвездочный отель.

По словам представителей туристических компаний, в середине июня цены на отдых в Египте действительно начали падать. Причиной стало завершение высокого сезона. Также на стоимость повлиял рост числа перевозок на этом направлении.