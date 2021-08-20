Цены на туры в Доминикану упали до уровня Турции и Египта

Спрос на туры в Доминикану вырос среди россиян на 225%. Путешественников привлекают цены и простые правила въезда. По оценкам туроператоров, стоимость поездки в эту страну осталась на уровне 2019 года и сопоставима с Турцией и Египтом.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные авиаперевозки, поэтому обе сейчас в выигрышном положении, сообщила газета «Известия»

«Ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации», — отметил Горин.

Регулярное сообщение между Россией и Доминиканской Республикой открылось 9 августа. Рейсы летают со стопроцентной загрузкой. Кроме того, выросла и глубина продаж — уже есть покупатели новогодних туров. Спрос на путевки в эту страну, по данным «Интуриста», взлетел на 225% по сравнению с 2019 годом.

Стоимость тура на двоих в Доминикану сейчас может составлять от 120–140 тысяч рублей на двоих. Это уровень Египта и Турции, хотя обычно туры в Доминикану на 40–60% дороже.

По словам Горина, стоимость отдыха в Доминикане осталась на уровне 2019 года. Это произошло благодаря полномасштабному возобновлению чартерных авиаперевозок. В перспективе республика будет принимать около 20 рейсов в неделю из России, заключил вице-президент АТОР.