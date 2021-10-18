Туры в Абхазию можно будет приобрести за три тысячи рублей

Туры в Абхазию на ноябрь можно будет приобрести за 2,8 тысячи рублей на двоих, рассказали в АТОР. Об этом написал «ФедералПресс».

В связи с падением спроса стоимость отдыха в Абхазии снизилась до 30% по сравнению с летним сезоном 2021 года.

«Купаться там уже холодно. По этой причине на первое место выходят развлечения и досуг. И в этом плане Сочи может предложить туристу гораздо больше, чем Пицунда или Гагра. В Сочи шопинг, казино, рестораны, современная инфраструктура. В Абхазии в ноябре остается только любоваться природой», — пояснил представитель одного из туроператоров.