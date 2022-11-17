Путешествия 17 ноября 2022, 19:05 Туры по зарубежным направлениям упали в цене на 10-25%

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Вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что в последние время туры на зарубежные направления подешевели на 10–25%.

Во время мобилизации цены на авиабилеты доходили до 300-500 тысяч рублей в одну сторону, а после 21 сентября и до ноябрьских праздников спрос на заграничные туры резко упал.

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Как отметил Мурадян, возврат к домобилизационному спросу на туры произошел после ноябрьских праздников.

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«Сейчас есть тренд на Таиланд, также восстанавливается спрос на Эмираты. В целом есть бронирование туров на новогодние даты, но без ажиотажа», — добавил представитель АТОР.

После Нового года спроса пока не наблюдается.