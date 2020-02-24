Турция захотела разрешить россиянам расплачиваться рублями

Туристам из России хотят разрешить расплачиваться рублями на турецких курортах. Чтобы это стало реальностью, туркам тоже нужно разрешить платить лирами в России.

Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу рассказал ТАСС, что возможность расплачиваться рублями и лирами в России и Турции сейчас прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

«Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году 5,585 миллиона русских провели отдых в Анталье. Пока не совсем ясно, сколько русских может приехать в 2020 году, но, по нашим предположениям, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 15%», — рассказал Каралоглу.

Губернатор считает, что, если россиянам разрешат платить рублями, популярность курортов повысится еще больше.

Каралоглу отметил, что в 2020 году они постараются тщательнее следить за безопасностью российских туристов в отелях. Особенно хотят обратить внимание на несчастные случаи в бассейнах и санитарно-гигиеническую обстановку. Губернатор добавил, что считает Анталью одним из самых безопасных туристических мест в мире.