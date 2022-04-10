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    10 апреля 2022, 20:23

    Турция создаст для россиян отдельную авиакомпанию

    Анна Усачева

    Россияне смогут прилететь на турецкие курорты специально выделенными рейсами. Об этом сообщила газета Sabah.

    Турция создаст для россиян отдельную авиакомпанию

    «Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также Министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании», — написали в турецком СМИ.

    Основную базу будущей авиакомпании планируют разместить в Анталье. Перевозчик сделает упор на чартерные рейсы, которые соединят турецкий курорт с крупными российскими городами. Точный перечень направлений пока неизвестен.