Турция создаст для россиян отдельную авиакомпанию

Россияне смогут прилететь на турецкие курорты специально выделенными рейсами. Об этом сообщила газета Sabah.

«Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также Министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании», — написали в турецком СМИ.

Основную базу будущей авиакомпании планируют разместить в Анталье. Перевозчик сделает упор на чартерные рейсы, которые соединят турецкий курорт с крупными российскими городами. Точный перечень направлений пока неизвестен.