Турция собралась открыться для туристов из Азии в июне

«С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран», — предположил он.

По словам Эрсоя, в то же время могут начаться регулярные международные полеты во многие точки мира.

А внутренний туризм в Турции планируют возобновить 28 мая, после священного для мусульман месяца Рамадан. Однако для этого граждане обязаны тщательно соблюдать меры санитарной безопасности. Также важно, чтобы число людей с выявленным коронавирусом шло на убыль.

Власти Турции не закрывали отели, директорам гостиниц самим пришлось закрыться из-за остановки работы авиаперевозчиков и введения других ограничений в связи с пандемией.

Ранее чиновники разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности. Это первый подобный опыт в мире. После его внедрения страны Евросоюза решили перенять идею, добавил Эрсой.