Турция отменила обязательное тестирование на коронавирус для детей до 12 лет. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

Новое правило выпустило управление гражданской авиации Турции. Об этом сообщило информационное агентство Bianet.

Для посещения турецких курортов теперь не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус детям до 12 лет. При этом если ребенку в день прибытия в республику исполнилось 12 лет, то необходимо предоставить либо справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до приезда, либо ПЦР-тест со сроком не ранее чем 72 часа до прилета.

С 6 сентября в Турции действуют новые правила для жителей Турции, связанных с борьбой с коронавирусом. Запрещена посадка в автобусы, поезда и самолеты без сертификата о вакцинации, ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус. Без этих документов также нельзя посещать концертные площадки, кино и театры. При этом на туристов эти правила не распространяются.