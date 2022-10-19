Турция и Египет стали самыми популярными направлениями среди российских туристов в ноябре | 360°

19 октября 2022, 12:16
Турция и Египет стали самыми популярными направлениями среди российских туристов в ноябре
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что на ноябрьские праздники россияне чаще всего бронировали Турцию и Египет.
Также популярными направлениями в ноябре стали Арабские Эмираты, Шри-Ланка и Мальдивы. По словам эксперта, продажи туров на эти направления завершились еще в середине сентября.
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«Шри-Ланка нарастила туристический поток из России за счет прямого авиасообщения, сейчас туда выполняют рейсы не только авиакомпания „Аэрофлот“, но и Azur Air», — добавил эксперт.
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Что касается ОАЭ, Мурадян добавил, что на острове Саадият практически не осталось свободных номеров.
Туризм
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