Турция, Египет и Тунис заявили, что ждут российских туристов на курорты

Представители Турции, Египта и Туниса подтвердили, что ждут российских туристов и заинтересованы в увеличении турпотока из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Глава ведомства Зарина Догузова провела переговоры с министрами туризма Туниса, Египта и Турции. Представители этих стран заявили, что никаких ограничений для российских туристов вводить не планируют. По их словам, эти три страны заинтересованы в сотрудничестве.

«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан», — указывается в сообщении Ростуризма.

Ранее Ростуризм призвал россиян не ездить в страны, которые ввели санкции против РФ. В ведомстве пояснили, что это связано с рисками своевременного и безопасного возвращения домой.

Помимо этого, Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажи туров в страны, которые ввели антироссийские санкции, а также в государства Карибского бассейна. Это объясняется тем, что путь к ним лежит через закрытое небо Канады и ЕС.