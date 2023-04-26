Путешествия 26 апреля 2023, 18:28 Турпрограмму между Нижним Новгородом, Москвой и Петербургом откроют летом

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Туристическую программу «От рассвета до заката» откроют уже этим летом. Она будет пролегать между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом. Такой информацией поделился заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Об этом сообщила Pravda-nn.ru.

Подобную инициативу обсудили в ходе пресс-конференции летнего туристического сезона трех городов. Мероприятие состоялось в Москве. Данное решение поможет увеличить туристический поток. Между городами организуют удобное транспортное сообщение.

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«Мы очень рады быть в этом проекте вместе с Москвой и Питером. И очень надеемся, что у нас будет еще больше гостей, потому что Нижний Новгород — один из самых гостеприимных городов России», — отметил Олег Беркович.