Путешествия 12 января 2024, 09:51 Турпоток в Москву и Подмосковье в новогодние каникулы возрос на 10% Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На 10% больше россиян провели новогодние каникулы в Москве и Подмосковье, не пользуясь услугами агентств. Столичный регион предпочли жители Санкт-Петербурга, Кубани и Татарстана, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel.

Специалисты подсчитали, сколько туристов из регионов России приехали в Москву и Московскую область самостоятельно, а не по путевке, и провели там праздничные выходные. По сравнению с концом 2022 — началом 2023 годов количество таких путешественников увеличилось на 10%. Чаще всего столичный регион выбирали жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской, Нижегородской и некоторых других областей.

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Сами же москвичи предпочли не уезжать далеко. Число тех, кто решил провести каникулы на территории России, возросло на 21%, из них 45% уехали в Подмосковье. Популярными направлениями стали также Калужская, Владимирская, Тверская области, Кубань и Петербург.

Популярнейшим зарубежным направлением у жителей столицы стала Белоруссия, на которую пришлось 13,5% поездок. Второе место заняла Турция, третье — ОАЭ. Туда отправились 13% и 8% москвичей соответственно.

В течение всего прошлого года россияне отдыхали в Турции, Белоруссии и Абхазии. Турпоток в Китай увеличился в восемь раз, в Таиланд — в шесть. Эти страны тоже вошли в топ-10 самых популярных направлений.