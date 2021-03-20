Турпоток в Крым вырос

Количество туристов в Крыму с начала года растет на 10−15% каждый месяц. Во время весенних каникул и праздников в самых популярных отелях и санаториях не было свободных мест. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Его заявление привела пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что в прошлом году из-за пандемии нагрузка на туристическую отрасль составила всего 40%. Но в этом году все говорит о том, что популярность курортов Крыма значительно выросла.

«По данным Росстата, Крым единственный регион в стране, который показал прирост по валовому доходу от туристической сферы, причем достаточно серьезный — на 9,5%. А прямые налоговые поступления выросли на 2,5% и составляют более 7,8% в совокупном доходе региона», — заявил Вадим Волченко.

Министр отметил, что за последние семь лет на полуострове открыли 44 новых отеля и с 260 до 455 увеличилось количество пляжей.

Как сообщила «Газета.ru», Волченко анонсировал большое количество мероприятий, которые власти Крыма готовят в новом курортном сезоне. Рассказывать о них конкретно он не стал, объяснив, что Роспотребнадзор еще не снял все введенные на время пандемии ограничения.

Начиная с субботы, 20 марта, иностранным гражданам и компаниям в Крыму запрещено владеть землей. Как напомнил «ФедералПресс», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Полуостров включили в список особых приграничных территорий России.