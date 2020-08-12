Турпоток в Краснодарском крае сократился на 40%

Уточняется, что в этом году регион уже успели посетить 5,3 миллиона туристов. До конца летнего сезона их количество не превысит семь миллионов.

В прошлом году этот показатель составил 17,3 миллиона человек. В 2020 ожидается сокращение турпотока на 40%. Эксперты связали это с ограничениями по коронавирусу.