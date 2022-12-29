Путешествия 29 декабря 2022, 18:01 Турпоток из России в Европу сократился на 80-90% в 2022 году РСТ: поток туристов из России в Европу сократился на 90% из-за логистических проблем Unsplash

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В 2022 году поток туристов из РФ в страны Европы уменьшился на 80-90%, рассказал «‎Известиям» ‎ вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он уточнил, что на ситуации сказались запрет полетов в европейские государства и другие логистические проблемы.

Собеседник издания отметил, что из-за необходимости добираться транзитными рейсами стоимость перелетов значительно выросла.

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«Если раньше билет в Европу в среднем стоил 300-400 евро, сейчас он стоит от тысячи евро и больше. А время в полете с трех часов увеличилось до 8-24 часов», — подчеркнул представитель РСТ.

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Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал «Известиям», что снижение потока российских туристов в Испанию, Италию и Грецию снизился на 80%, а для других стран этот показатель еще выше.

«В целом падение турпотока в Европу можно оценивать в 90-95%», — резюмировал он.

Власти Италии решили ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто въезжает в страну из Китая. По словам врача-эксперта Тимура Пестерева, решение логичное с учетом того, что пандемия COVID-19 не завершилась.