Эксклюзив 16 января 2023, 12:29 Турпоток из России в Европу почти сошел на нет из-за жестких требований европейцев по визам Эксперт по туризму Голов: турпотока из России в ЕС почти нет из-за требований к визам РИА «Новости»

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Ни один из российских туроператоров сейчас не создает пакетные туры в Европу из-за сложностей с получением визы. ЕС потерял почти всех российских отдыхающих. Об этом «360» заявил президент Союз туристических агентств Сергей Голов.

«У нас практически нет турпотоков в Европу. На сегодняшний день ни один из туроператоров не создает пакетные туры в Европу, потому что не может гарантировать получение виз. Продает только наземное обслуживание, гостиницы, может помочь забронировать авиаперелет при наличии у туристов визы», — рассказал Голов.

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Эксперт уточнил, что если у россиянина есть действующая виза, то он может через третьи страны попасть на территорию государства, выдавшего визу. По его словам, таких жестких ограничений для россиян еще не было. Все они связаны с началом российской спецоперацией на Украине.

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Ранее в МИД России заявили, что граждане РФ не могут оформить туристические визы для поездок в некоторые государства ЕС из-за предъявления российской стороне невыполнимых требований. Сенатор Андрей Клишас предложил ответить Европе зеркальными мерами.