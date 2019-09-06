Турпоток из Японии в Приморье увеличился в два раза

Такие данные привел директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков. Он выступил на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Шестаков отметил, что инфраструктура Приморского края готова принимать большое количество приезжающих и всем им будет оказан радушный прием.

Согласно данным сайта «Русская Планета», с начала введения электронных виз Приморье посетили более 100 тысяч иностранных туристов. Порядка 20 тысяч гостей прибыли в регион из Японии. Также увеличилось количество туристов из Франции и Австралии.