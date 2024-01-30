30 января 2024, 11:29
«Турпомощь»: российские гостиницы приняли 60 миллионов гостей в 2023 году
В 2023 году посетителями российских гостиниц стали 60 миллионов человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».
Таких показателей удалось добиться благодаря появлению в отелях 122 тысяч дополнительных номеров.
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«Также увеличилось число авиарейсов по туристическим маршрутам», — рассказали в организации.
Общий выездной турпоток из России вырос на 25% по сравнению с 2022 годом.
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