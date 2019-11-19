Туропертаторы предложили россиянам отдыхать в Сирии

Две туристические компании из России начали продавать туры в Сирию. Среди городов посещения значатся Дамаск и Алеппо.

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Как сообщил газете «Коммерсант» представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов, одна из турфирм — агентство «Килиманджаро». Пока она реализовала лишь несколько путевок. Представитель компании рассказал, что туристы сначала прилетают в Бейрут, потом на машинах или автобусах они едут до Сирии. В восьмидневную программу тура входит осмотр Дамаска, Алеппо, Хомса, Пальмиры, Хамы, Крак-де-Шевалье и Маалюли.

Туроператор «Миракл», который также занимается турами в Сирию, к этому списку добавил еще город Сайедная. В фирме отметили, что и раньше продавали путевки в САР. Теперь после перерыва продажи возобновились. Цена туров в Сирию у «Килиманджаро» — почти две тысячи долларов (около 125 тысяч рублей) без билетов. «Миракл» предлагает недельный тур за 107,5 тысячи рулей с оплатой переезда. При этом российские туристы должны получать визу в Сирию.

Между тем, МИД России не рекомендует гражданам РФ посещать Сирию. Ведь степень террористической угрозы министерство определило как высшую.

Обстановка в Сирии накалилась в 2011 году после протестов. В 2015 году, когда Россия начала военную операцию в САР, большая часть страны была оккупирована членами запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство». Сейчас сирийское правительство вернуло себе контроль над большей частью государства. Однако на севере страны в провинции Идлиб до сих пор неспокойно.