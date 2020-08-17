Туроператоры заметили, что россияне теряют интерес к иностранным курортам

По словам специалистов, главной причиной являются закрытые границы. Они отметили, что улучшения ситуации на рынке туристического бизнеса стоит ждать не ранее весны будущего года.

«Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж», — пояснили туроператоры.

Эксперты уточнили, что отечественный туристический бизнес потерял из-за пандемии коронавируса около 1,5 миллиарда рублей. С учетом всех ограничений фирмы довольны летним сезоном в России. Граждане посещают не только курортные места, но и Хакассию, Дальний Восток, Тюмень.

Согласно информации аналитиков, в июне и июле только курорты Краснодарского края посетили более 1,7 миллиона человек. Специалисты добавили, что до конца этого года Россия может возобновить полеты в Китай, Вьетнам и на Кубу.