Частичная мобилизация: кого призовут на службу, кому положена отсрочка, куда отправят служить | 360°

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Дешевые путевки вернулись на российский рынок

Вице-президент АТА Мкртчян заявил о снижении стоимости горящих туров в России

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На российском рынке вновь появились недорогие горящие путевки в Турцию и Египет, рассказали «Известиям» представители туроператоров. Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что ситуация связана с объявлением частичной мобилизации в стране.

По словам специалиста, путевку, которая недавно стоила 150 тысяч рублей, сейчас можно купить за 85 тысяч. Причина снижения — в мобилизации.

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«Продажи новых туров сейчас просели на 30%. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. В итоге рейсы не заполняются», — рассказал Алексан Мкртчян. Чтобы добрать нужное количество туристов, компании вынуждены снижать цены.

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Собеседник издания предположил, что недорогие путевки останутся на рынке до тех пор, пока будет сохраняться низкий спрос у туроператоров. Это может занять от трех до четырех недель, отметил Мкртчян.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о недорогих турах на море в ноябре. По данным организации, недельный отдых в Турции на двоих обойдется в 87,5 тысячи рублей. Чуть больше 100 тысяч уйдет на путевки в Египет, а вот путешествие в ОАЭ будет стоить около 140 тысяч рублей.

Турция

Египет

Туризм

Авиакомпании

Частичная мобилизация в РФ

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