Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% путешественников из РФ

Туроператоры при поддержке Ростуризма вывезли из-за границы свыше 80% российских организованных путешественников — это около 75 тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны», — сказали в ведомстве.

По данным АТОР, российских туристов, оставшихся за рубежом, рассчитывают вывезти в ближайшие две недели. Сейчас за границей находятся до 25 тысяч пассажиров.

В настоящий момент наиболее остро вопрос стоит для туристов, которые застряли в Таиланде. Кроме того, большое число россиян дожидается вылета из Египта. По некоторым данным, там находится до 13 тысяч туристов.

Также есть застрявшие россияне в ОАЭ и на Мальдивах, в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона.

В Ростуризме отметили, что для вылета из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором.