Туроператоры стали снижать цены на путевки

Туроператоры заявили о резком падении спроса на организованный отдых. На этом фоне появилось большое количество горящих туров и скидок.

Порядка 60% туров в Турцию и Египет с вылетом в ближайшие две недели продаются со скидками от 20 до 25%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Travel-Skidki.ru. В Турцию теперь можно поехать вдвоем за 55 тысяч рублей, хотя в начале прошлой недели минимальная цена была 70 тысяч рублей.

По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, нынешняя ситуация не свойственна для туристического рынка последних лет. Причиной снижения цен стало падение спроса на поездки из-за геополитической напряженности в мире. Туристы стали отказываться от забронированных путевок, которые теперь пытаются продать дешевле.

Как сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), за два последних дня февраля продажи туров в другие страны снизились на 72%. Продажи путевок по России сократились на 50%. Некоторые страны перестали принимать российские самолеты, но жители страны все еще могут отправиться в Турцию, Египет, ОАЭ и некоторые азиатские государства.