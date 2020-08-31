Туроператоры: россияне опасаются бронировать поездки на зиму

В интернете ходят слухи, что в сентябре непременно начнется вторая волна коронавируса. Известно, что бронируют поездки сроком не позже, чем через месяц.

«Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы намечен на 20 сентября, — стопроцентный фейк», — рассказал генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян.