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    31 августа 2020, 14:04

    Туроператоры: россияне опасаются бронировать поездки на зиму

    Дарья Морозова

    Представители турагентств рассказали, что россияне не решаются бронировать туры на зиму. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт АТОР.

    В интернете ходят слухи, что в сентябре непременно начнется вторая волна коронавируса. Известно, что бронируют поездки сроком не позже, чем через месяц.

    «Не перестаю повторять свое убеждение: информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы намечен на 20 сентября, — стопроцентный фейк», — рассказал генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян.

    Новости SMI.FM