Туроператоры рассказали, почему не смогут сразу вернуть деньги за сорванные туры в ЕС

Закрытие воздушного пространства сказалось на работе российских туроператоров — они отменяют поездки в Европу и страны Карибского бассейна на март. Теперь они должны вернуть клиентам средства, потраченные на тур, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Однако не все туроператоры готовы сразу вернуть деньги.

«Это должен быть возврат именно деньгами, но он происходит не мгновенно. Рассчитывать на то, что сегодня ты отказался от тура, а завтра тебе вернули деньги, нельзя», — сказала Ломидзе в беседе с газетой «Известия».

По ее мнению, наверняка уже были случаи, когда туроператор предлагал перенести поездку или договориться об отложенном сроке возврата средств. Среди туроператоров пока не все готовы сразу возвращать деньги клиентам.

Например, в Tez Tour туристам, которые захотели аннулировать приобретенные ранее туры, предложили рассмотреть альтернативы на доступных направлениях. При отказе «возврат денежных средств в связи с отказом от поездок в страны, с которыми прекращено авиасообщение, производится клиентам в полном объеме».

Эксперты считают, что мгновенные и полные возвраты денег туристам могут привести к банкротству операторов. Кроме того, продажи новых путешествий упали наполовину по России и на 70% за границу.

Власти США планируют в ближайшие сутки объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Запрет будет прописан в указе. А с 28 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам пролетать, взлетать или приземляться над своей территорией, напомнил RT.