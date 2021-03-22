Туроператоры рассказали о самых бюджетных направлениях России в апреле

Сотрудники сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о наиболее бюджетных направлениях России в апреле, сообщил RT.

Самым дешевым является авиабилет из Москвы в Брянск — 870 рублей. Кроме этого, жители столицы смогут за 1490 рублей отправиться в Псков, и за 1500 рублей — в Санкт-Петербург и Воронеж. А гражданам из Петербурга выгоднее всего будет слетать в Москву. Стоимость билета составит около 1500 рублей. Помимо прочего, можно отправиться в Калугу за 1785 рублей и в Уфу за 2220 рублей.

Цена на перелет из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск или Ижевск — 1375 рублей. А жителям Сочи за билет в Ростов-на-Дону или Махачкалу нужно будет заплатить всего 1290 рублей. Еще москвичи могут купить железнодорожный билет в Нижний Новгород, средняя цена которого не превышает 640 рублей. 700 рублей будет стоить поездка на поезде в Петербург.