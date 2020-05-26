26 мая 2020, 15:16
Туроператоры рассказали о правилах отдыха на курортах Краснодарского края этим летом
Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что власти Краснодарского края составили ряд правил для туристов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт АТОР.
Специалисты обратили внимание на то, что карантин в регионе продлится до 6 июня, поэтому приезжающим необходимо соблюдать режим самоизоляции в обсерваторе.
Посетители санаториев могут пройти проверку документов и сразу приехать в учреждение. Туристам необходима справка об отсутствии инфекции в организме и контакта с зараженными. Те, кто не предоставят нужные документы, отправятся в обсерватор.
Визуальный осмотр будут проводить в аэропорту и на вокзале. Прибывшие на личном транспорте пройдут проверку в санатории.