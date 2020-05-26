Туроператоры рассказали о правилах отдыха на курортах Краснодарского края этим летом

Специалисты обратили внимание на то, что карантин в регионе продлится до 6 июня, поэтому приезжающим необходимо соблюдать режим самоизоляции в обсерваторе.

Посетители санаториев могут пройти проверку документов и сразу приехать в учреждение. Туристам необходима справка об отсутствии инфекции в организме и контакта с зараженными. Те, кто не предоставят нужные документы, отправятся в обсерватор.

Визуальный осмотр будут проводить в аэропорту и на вокзале. Прибывшие на личном транспорте пройдут проверку в санатории.