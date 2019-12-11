Туроператоры рассказали о последствиях нового налога на отдых в Турции

По словам директора, со следующего сезона отдых в Турции подорожал бы в любом случае.

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«Объекты планировали повысить цены на следующее лето. И, конечно, введение этого налога, особенно если он будет введен в отношении юридических лиц — то есть не турист сам платит, а платит организация… — конечно, это будет включено в цену, это повлияет на цену в любом случае», — уточнила Ломидзе.

Она также подчеркнула, что новый налог и рост цен на услуги отелей не уменьшит спрос на отдых в Турции.

«Насколько это повлияет на спрос… Я боюсь, что не очень значительно. Вряд ли будет снижение спроса», — отметила Ломидзе.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о новом налоге. Он повысит стоимость проживания в местных отелях.